Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16
«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика
США вдвое снизили пошлины на сталь из Турции
Соединённые Штаты вдвое снизили пошлины на турецкую сталь — с 50 до 25 процентов.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Экономика
«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G
Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино
Тело мигранта нашли зарытым в земле у одной из строек в Мурино. Убийство мигранта расследуют во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 04:48
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Здоровье
Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией
В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Музыка
Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня
Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".
Обновлено в 04:46
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Общество
Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге
Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
Обновлено в 05:08
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Политика
Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке
Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32