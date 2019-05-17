Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16

«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.

Политика Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Армия и оружие В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Энергетика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика США вдвое снизили пошлины на сталь из Турции Соединённые Штаты вдвое снизили пошлины на турецкую сталь — с 50 до 25 процентов.

Политика Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.

Экономика «Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Происшествия Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.

Хоккей Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".

Авто Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.

Происшествия Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино Тело мигранта нашли зарытым в земле у одной из строек в Мурино. Убийство мигранта расследуют во Всеволожском районе Ленинградской области.

Экономика Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».

Здоровье Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Музыка Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".

Футбол Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".

Общество Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.

Кино Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Шоу-бизнес Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.

Экономика Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.