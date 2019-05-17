Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16

«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
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Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Эхо Москвы02:30

СМИ: США стянули в район Персидского залива как минимум семь кораблей

РИА Новостивчера в 21:20

Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

Известиявчера в 17:02

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

RT на русскомвчера в 19:16

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Коммерсантъвчера в 19:12

Эсминцы ВМС США зашли в Персидский залив

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

ТАССвчера в 19:31
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика

США вдвое снизили пошлины на сталь из Турции

Соединённые Штаты вдвое снизили пошлины на турецкую сталь — с 50 до 25 процентов.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Экономика

«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Авто

Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа

По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино

Тело мигранта нашли зарытым в земле у одной из строек в Мурино. Убийство мигранта расследуют во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 04:48
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Здоровье

Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией

В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Музыка

Юношеский симфонический оркестр УрФО дебютирует на Уральском культурном форуме 7-8 июня

Концерт-презентация оркестра в двух отделениях пройдет 7 июня в большом зале Уральской специальной музыкальной школы, а 8 июня Юношеский симфонический оркестр УрФО выйдет на сцену большого зала Свердловской государственной филармонии, приняв участие в программе "Оркестровая панорама музыкальных коллективов Уральского федерального округа".
Обновлено в 04:46
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Общество

Олимпийский чемпион, «уральский пельмень» и красотки: кто будет на велопараде в Екатеринбурге

Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
Обновлено в 05:08
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Экономика

Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Политика

Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке

Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
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