Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины ЭверестаЧемпионат 23 мая в 11:15

Организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов в среду. У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото.

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

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