Происшествия

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины ЭверестаЧемпионат 23 мая в 11:15

Организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов в среду. У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото.
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20 альпинистов погибли в Гималаях с начала весеннего сезона восхождений

REGNUM06:03

Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

ТАСС09:59

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло десяти

РИА Новости04:34

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Известия13:39

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Газета.Ru02:31

Эверест забрал жизни еще двоих альпинистов

РЕН ТВвчера в 10:18

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Чемпионат23 мая в 11:15
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн

Житель Молдовы с риском для жизни покорил Эверест: А семи иностранным альпинистам не повезло – они погибли страшной смертью

КП - Молдова13:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Обновлено вчера в 15:53
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Общество

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Обновлено в 15:47
Происшествия

Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Гаджеты

Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20

Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Игры

JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter

Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Футбол

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии

Обновлено в 15:56
Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Футбол

Барселона — Валенсия 1:2 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Авто

С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
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