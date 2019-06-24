Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолетаГазета.Ru вчера в 19:28
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС. Самолет выполнял рейс из Милана в Харьков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Словацкие МиГ-29 сопроводили авиалайнер, летевший из Милана в Харьков
Московский Комсомолецвчера в 19:44
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
США решили ужесточить санкции против Ирана
По словам Пенса, американская сторона готовит новые санкции против Ирана, которые должны больно ударить по стране.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено вчера в 02:44
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено вчера в 17:36
Авто
В Сети опубликовали первые фото нового внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Марш равенства в Киеве начался с провокации
Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Транспорт
В Тюмени из-за тумана задерживается вылет самолетов
Все рейсы - внутренние Утром 24 июня в тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживается вылет четырех самолетов.
Обновлено вчера в 22:31