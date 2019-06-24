Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолетаГазета.Ru вчера в 19:28

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС. Самолет выполнял рейс из Милана в Харьков.

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

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