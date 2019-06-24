Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолетКомсомольская правда вчера в 21:55

с чего всё началось

Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

Политика Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

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Шоу-бизнес Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как: Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Футбол «Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси Официальный аккаунт каталонской "Барселоны" поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает "Советский спорт".

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Политика Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

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Происшествия В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Финансы Bank of America: Трамп может девальвировать доллар Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.

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Общество Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».

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Шоу-бизнес Поклонники Ольги Бузовой решили, что певица беременна Ролик Бузова подписала хэштегом «берименя», что ввело многих невнимательных поклонников певицы в заблуждение.

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Общество В Москве до конца года введут в эксплуатацию 12 домов по реновации В Москве по программе реновации до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 12 жилых домов, рассказал журналистам в понедельник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.