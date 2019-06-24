Происшествия
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолетКомсомольская правда вчера в 21:55
Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
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с чего всё началось
По данным портала, Airbus 320, следовавший рейсом Милан — Харьков, перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, при этом через некоторое время связь удалось наладить.RT на русском00:27
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Словацкие МиГ-29 сопроводили авиалайнер, летевший из Милана в Харьков
Московский Комсомолецвчера в 19:44
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