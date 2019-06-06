Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей TelegramРБК 11:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Энергетика Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

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Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

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Политика Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

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