Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей TelegramРБК 11:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дуров отказался от еды

Газета.Ru13:42

Дуров отказался от еды ради Telegram

Life.ru12:55

Павел Дуров решил временно отказаться от еды

Forbes11:51

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ru12:36

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

РБК11:32

Павел Дуров рассказал о собственном опыте голодания

Взгляд.ру11:22

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Online10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

Обновлено в 13:33
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:34
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 10:37
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».
Обновлено в 10:30
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Хоккей

47-летний Ягр не намерен заканчивать карьеру

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 47 лет, не собирается заканчивать игровую карьеру.
Обновлено в 12:38
Энергетика

В ФАС нашли способ сдержать рост цен на бензин

Представители Федеральной антимонопольной службы нашли способ сдерживания роста цен на топливо в России.
Обновлено в 07:23
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Кино

Marvel перезапустит «Фантастическую четверку»

Обновлено в 09:45
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Политика

Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с Донбасса

Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса планируется обсудить 19 июня на заседании контактной группы, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 22:14
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Политика

Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта

Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.
Обновлено в 13:16
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Спорт

18-летняя фигуристка Константинова показала себя в свадебном платье

Обновлено в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное