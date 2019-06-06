Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей TelegramРБК вчера в 11:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

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