Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей TelegramРБК вчера в 11:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
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Сиганская диета: в чем польза системы питания Павла Дурова

РБК02:47

Павел Дуров решил отказаться от еды

Взгляд.ру02:01

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:30

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАССвчера в 15:10

Дуров отказался от еды

Газета.Ruвчера в 13:42

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ruвчера в 12:36

Павел Дуров на месяц отказался от еды

РИА Новостивчера в 20:26
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Экономика

«Арктик СПГ» стал немного китайским

Компании из КНР получили 20% в проекте Крупнейший российский производитель СПГ НОВАТЭК заключил на ПМЭФ сразу несколько соглашений по своему второму арктическому проекту «Арктик СПГ».
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Речь идет о бывшей подруге Кейт — Роуз Ханбери, с которой, как сообщали СМИ пару месяцев назад, у принца, якобы, был роман.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество

Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

На завтрак к пандам пригласил посетителей Московский зоопарк. Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером

Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Общество

Бари Алибасов введен в медикаментозный сон

Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Космос

Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье

Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Религия

Текст молитвы «Отче наш» отредактировал папа римский

Текст молитвы «Отче наш» изменил папа римский Франциск, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на католический портал Avvenir.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Едва не отняли: тайная возлюбленная покойного Булдакова о сыне

Мать единственного сына покойного актера Алексея Булдакова в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о том, как артист пытался отнять у нее ребенка.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей

Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:08
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек

В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Космос

Рогозин назвал сроки первого запуска ракеты «Ангара»

Обновлено в 06:01
Политика

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
Обновлено в 05:52
Футбол

Комментатор Елагин присоединился к команде Okko Спорт

Футбольный комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт, сообщила пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Технологии

Роскомнадзор удалил из поисковиков 300 тысяч ссылок на пиратские сайты

При участии Роскомнадзора поисковики удалили из своей выдачи более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

В Москве благоустроят 60 парков

Обновлено в 04:54
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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