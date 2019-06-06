Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей TelegramРБК вчера в 11:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
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Сиганская диета: в чем польза системы питания Павла Дурова

РБК02:47

Павел Дуров решил отказаться от еды

Взгляд.ру02:01

Дуров отказался от еды

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:30

Павел Дуров на месяц отказался от еды

ТАССвчера в 15:10

Дуров отказался от еды

Газета.Ruвчера в 13:42

Дуров устроил себе испытание голодом

Lenta.ruвчера в 12:36

Павел Дуров на месяц отказался от еды

РИА Новостивчера в 20:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

Обновлено в 07:46
ЖКХ

Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года

Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Религия

Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»

Обновлено вчера в 10:59
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермь

Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время».
Обновлено в 07:00
Политика

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 05:46
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Музыка

Мадонна и рэпер-трансгендер выпустили совместный клип

Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена Владимира Машкова помолодела на 20 лет

На день рождения к внучке приехала ее бабушка Елена Шевченко, первая жена Владимира Машкова.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
Кино

Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан

Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.
Обновлено в 07:13
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Политика

Путин объявил о начале технологической войны

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика

Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.
Обновлено в 05:51
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Экономика

Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Общество

Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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