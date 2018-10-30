Интернет

Павел Дуров создаст свой новостной агрегаторRuNews24.ru 10:23

Притом Дуров подчеркнул, что ФСБ принуждает «Яндекс» предоставить ей бесконтрольный доступ к личным данным пользователей. Он добавил, что в последнее время это является трендом давления на IT-бизнес в России и калечит локальный IT-рынок.
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал
 он в своем телеграм-канале
Новая газета09:15

Подробнее о событии

Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

ТАСС10:26

Дуров создаст агрегатор новостей

Ведомости08:26

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров переманивает к себе разработчиков Яндекса

Эхо Москвы10:05

Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Коммерсантъ08:33

Дуров позвал специалистов «Яндекса» развивать новостной сервис в Telegram

РБК08:26

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Lenta.ru09:10

Павел Дуров переманивает разработчиков «Яндекс. Новостей» в свою команду

Накануне.Ru07:47
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:53, Ашберн
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

МВД проведёт проверку из-за фото «из квартиры Голунова»

Обновлено в 11:58
Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Энергетика

В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ

Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Натовский истребитель устроил слежку за российским Ил-20

После гостеприимства Балтийского флота военный транспортный самолет Ил-20 столкнулся с подозрительными иностранцами.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Авто

Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»

Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».
Обновлено в 09:23
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Экономика

Глава минфина РФ заявил, что жить в кредит – абсолютно нормально

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что жизнь в кредит — это абсолютно нормальное явление.
Обновлено в 05:10
Политика

Охранники Путина не дали Си Цзиньпину упасть со сцены

Обновлено в 11:42
Происшествия

Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.
Обновлено в 10:39
Политика

Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Теннис

Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

За неделю в ДНР зафиксировано более сотни обстрелов со стороны ВСУ

По данным ведомства, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов.
Обновлено в 08:05
Футбол

Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

Обновлено в 11:34
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Космос

В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов

Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено в 10:30
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