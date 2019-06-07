Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

с чего всё началось

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".

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