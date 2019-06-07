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Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»Российская газета 09:22

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".
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с чего всё началось
«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал
 он в своем телеграм-канале
Новая газета09:15

Подробнее о событии

Основатель Телеграм Дуров призвал специалистов компании Яндекс перейти на работу в создаваемый им новостной сервис

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Lenta.ru09:10

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Накануне.Ru07:47
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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

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Путин выступил с предложением к бизнесу

Речь идет, прежде всего, о создании искусственного интеллекта, а также о разработке новых материалов, генных технологий в сельском хозяйстве, портативных источников энергии и многом другом, заявил президент на Петербургском международном экономическом форуме.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Общество

Павильоны «Здоровая Москва» открылись еще в семи городских парках

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Шоу-бизнес

Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену

У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Происшествия

Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»

Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Руфер залез на крышу небоскреба «Федерация» в Москве

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Калужской области погибли трое рабочих

Обновлено в 03:53
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Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
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По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей

Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Обновлено в 09:36
Политика

Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского

Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика

МИД России прокомментировал отправку военных в миссию ООН в ЦАР

В апреле стало известно, что Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Си Цзиньпин процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

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Обновлено в 07:58
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
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Телефоны Apple и Huawei признаны самыми надёжными

Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что Телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.
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Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
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В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
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