Политика

Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистовNews.ru 12:30

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что власти России попытались взломать аккаунты четырёх журналистов, которые освещали протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге. По его словам, эти попытки завершились неудачей благодаря двухэтапной аутентификации.
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Павел Дуров
Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них настроена двухэтапная аутентификация.
— Павел Дуров, российский предпринимательКоммерсантъ Екатеринбург 12:16

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