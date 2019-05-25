Политика
Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистовNews.ru 12:30
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что власти России попытались взломать аккаунты четырёх журналистов, которые освещали протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге. По его словам, эти попытки завершились неудачей благодаря двухэтапной аутентификации.
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Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них настроена двухэтапная аутентификация.
— Павел Дуров, российский предпринимательКоммерсантъ Екатеринбург 12:16
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Павел Дуров высказался о попытках взлома Telegram-аккаунтов екатеринбургских журналистов
Екатеринбург Онлайн12:31
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