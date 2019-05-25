Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистовВедомости 12:25

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились.
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Павел Дуров
Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них настроена двухэтапная аутентификация.
— Павел Дуров, российский предпринимательКоммерсантъ Екатеринбург 12:16

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