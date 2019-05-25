Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистовВедомости 12:25
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились.
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Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них настроена двухэтапная аутентификация.
— Павел Дуров, российский предпринимательКоммерсантъ Екатеринбург 12:16
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Павел Дуров высказался о попытках взлома Telegram-аккаунтов екатеринбургских журналистов
Екатеринбург Онлайн12:31
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Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
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Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
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Зеленский вышел на сцену к бывшим коллегам, чем вызвал бурные овации зрителей в зале.
Обновлено в 16:29
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Обновлено в 16:31
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Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек
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Экономика
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Автоспорт
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Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
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