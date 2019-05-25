Общество
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистовВедомости 12:25
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились.
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Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, что у них настроена двухэтапная аутентификация.
— Павел Дуров, российский предпринимательКоммерсантъ Екатеринбург 12:16
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Павел Дуров высказался о попытках взлома Telegram-аккаунтов екатеринбургских журналистов
Екатеринбург Онлайн12:31
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Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
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Автоспорт
Квят показал восьмой результат в квалификации Гран-при Монако «Формулы-1»
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Обновлено в 10:40
Хоккей
Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов
Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Общество
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В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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Общество
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Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
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Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
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Обновлено в 08:28
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Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
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Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
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Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Обновлено вчера в 18:03
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Кино
Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Хоккей
Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами
Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
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