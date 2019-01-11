Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
ТАСС
11:30

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
ТАСС11:30

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Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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