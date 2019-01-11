Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLPТАСС11:30
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
ТАСС11:30
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Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешенные к проносу в школу продукты
Роспотребнадзор уточнит и детализирует список продуктов питания, которые школьники смогут приносить в образовательные учреждения из дома.
Обновлено в 20:35
Общество
В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
Обновлено в 20:01
Общество
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Общество
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права
Более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля.
Обновлено в 17:33
Общество
Кузнецова раскритиковала законопроект Минпросвещения о приемных семьях
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала предложение Министерства просвещения РФ разрешить приемным семьям брать под опеку не более одного ребенка в год.
Обновлено в 09:52
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Общество
Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду
Обновлено в 15:33
Религия
Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 06:10
Общество
За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму
Ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок будет усилена и дифференцирована.
Обновлено в 05:45
Общество
Канадский город атаковали тюлени
Обновлено в 20:34
Общество
Подарки для учителей и чиновников предложили разделить
В России уточнили ограничения, предусматривающие запрет на получение дорогих подарков должностными лицами.
Обновлено в 20:02
Путешествия
Немцы рассказали о нелюбви к русским и британским туристам
Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.
Обновлено в 19:16
Общество
Госдума одобрила запрет турфирмам организовывать паломнические поездки
«Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма»,— приводится цитата парламентария на сайте Госдумы.
Обновлено в 08:11
Общество
В Индии похоронить 130-летнего крокодила пришли 500 человек
Полтысячи индийцев пришли на роскошные похороны 130-летней рептилии по имени Гангарам, пишет индийская газета Hindustan Times.
Обновлено в 09:23
Общество
Новая ВПП в Шереметьево будет работать с ограничениями
В соответствии с принятым о приаэродромных территориях законом, аэропорты обязаны разграничивать их на семь подзон с разными ограничениями по использованию в смысле уровня авиационных шумов.
Обновлено в 12:13