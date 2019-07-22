По сообщениям Diari De Girona, нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду перед началом нового сезона. Главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. Футболист даже не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер.

Думбия может вернуться в Россию

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