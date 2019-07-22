Футбол
Думбия может вернуться в РоссиюMetaratings вчера в 16:06
По сообщениям Diari De Girona, нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду перед началом нового сезона. Главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. Футболист даже не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Музыка
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
Обновлено вчера в 19:06
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Число погибших после столкновения двух легковушек в Краснодарском крае возросло до пяти человек, в больнице скончался семилетний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:32
Происшествия
На Урале водитель Infiniti пытался наехать на мужчину с ребенком
Правоохранители проводят проверку после попытки водителем Infiniti при объезде пробки наехать на мужчину с ребенком на руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.
Обновлено в 00:50
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Калужской области бык насмерть забодал пастуха.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Обновлено в 03:31
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено 19 июля в 15:28
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матча
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский предложил Вакарчуку обсудить партийную коалицию в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский после появления первых результатов экзитполов выступил в предвыборном штабе своей партии "Слуга народа" и заявил, что готов предложить политической силе "Голос" Святослава Вакарчука сотрудничество в Верховной раде.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Автомобили украинской марки продавались в Чили под российским брендом.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Экономика
Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на исследование роли банков в обеспечении экономического роста
Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на исследование роли банков в обеспечении экономического роста.
Обновлено в 02:59
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» и ОМОНа
На «Ростов-Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом после состоявшегося матча второго тура РПЛ между командами «Ростов» и «Спартак» на стадионе "Ростов-Арена".
Обновлено вчера в 04:30
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20