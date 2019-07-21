Футбол
Думбия может вернуться в РоссиюMetaratings 16:06
По сообщениям Diari De Girona, нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду перед началом нового сезона. Главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. Футболист даже не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в 3 тысячи дирхамов (почти 1 тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает издание Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Финансы
Китай расширяет государственное кредитование аграрного сектора
Банк ADBC, созданный в 1994 году, является государственным и работает под контролем Госсовета КНР.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы
Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено 19 июля в 02:31
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью
«В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Космос
NASA намерено открыть всему миру доступ к лунным камням
Ученые NASA планируют открыть всему миру доступ к образцам лунных камней, собранных 50 лет назад в рамках миссии «Аполлон».
Обновлено вчера в 09:18
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Футбол
«МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Харри Магуайра
Обновлено в 14:54