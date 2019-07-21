По информации издания, на нападающего претендуют несколько клубов из России, а также турецкий Генчлербирлиги. Напомним, Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 годы, а также вернулся в аренду на полгода в сезоне 2015/2016.

Думбия может вернуться в Россию

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