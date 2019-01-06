Футбол
Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА
Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКАМатч ТВ09:50
Московский ЦСКА поделился с болельщиками новым архивным скетчем, в котором принимали участие бывшие игроки армейцев. Легионеры красно-синих Сейду Думбия, Томаш Нецид и Ахмед Муса примеряли на себя роль студентов РУДН, которые решили болеть за московскую команду.
Матч ТВ09:50
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