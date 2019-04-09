Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из МосквыРИА Новости 04:57
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Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Общество
В Башкирии ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках
Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании приняли изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для владельцев автомобилей за парковку на газонах, детских и спортивных площадках.
Обновлено в 02:04
Политика
Ляшко считает Порошенко и Зеленского пигмеями
Зеленский сделал это в клинике «Евролаб», а Порошенко сдал анализ крови в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Планшет Apple стал основной для модернизации американских истребителей
Обновлено в 06:48
Происшествия
В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне
В США 28-летний житель штата Мэриленд задержан по подозрению в подготовке теракта в Вашингтоне, передает телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:30
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Происшествия
Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Трехлетний ребенок заблокировал iPad на полвека
Американский журналист Эван Оснос пишет в Twitter, что его iPad заблокировало на более чем 48 лет после того, как устройство попало в руки трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Политика
Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находится у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов.
Обновлено в 06:44
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю
Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
Обновлено в 05:34
Кино
Тайное послание обнаружили в новом видео «Мстителей»
Обновлено в 07:05