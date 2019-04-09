Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из МосквыРИА Новости 04:57

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
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Украинский футболист рассказал об отказе раздвигать ноги перед московским клубом

Lenta.ru06:46

Украинский футболист - об отказе российскому клубу: я не раздвину ноги

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«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

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Артем Федецкий: «Московская команда предлагала мне 2 миллиона евро. Но не на того нарвались»

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Спорт уик-энд05:35

«Думали, что я раздвину ножки и рвану». Украинец отказался от перехода в русский клуб

Eurosport.ru05:33
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Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
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Зеленский сделал это в клинике «Евролаб», а Порошенко сдал анализ крови в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве.
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Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
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Планшет Apple стал основной для модернизации американских истребителей

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В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне

В США 28-летний житель штата Мэриленд задержан по подозрению в подготовке теракта в Вашингтоне, передает телеканал Fox News.
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Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
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Происшествия

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Американский журналист Эван Оснос пишет в Twitter, что его iPad заблокировало на более чем 48 лет после того, как устройство попало в руки трехлетнего ребенка.
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В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

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Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
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В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
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Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
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Украинский футболист, защитник, капитан клуба «Карпаты». Игрок национальной сборной Украины. Также может сыграть на позиции центрального полузащитника.
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