Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтамиРБК 14:52

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
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