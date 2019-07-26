Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтамиРБК вчера в 14:52

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
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Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

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РБКвчера в 12:32

Источник: законопроект о значимых информресурсах был внесен без экспертизы профильников

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В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах

РИА Новостивчера в 13:17

В «Мегафоне» заявили о возможном обвале рынка «больших данных» в России

Rambler News Serviceвчера в 13:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика

В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украине выгодно снятин железнодорожной блокады Крыма.
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Происшествия

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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт

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Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Общество

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В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
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Политика

Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
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Политика

Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Жители Германии захотели сближения с Россией

Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
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Умиравший от рака Успенский нанял ищеек для слежки за бывшей женой

Обновлено в 00:54
Политика

Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем

Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов

Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Спорт

«Тур де Франс» остановили из-за погоды

Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Общество

Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец

В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.
Обновлено в 00:56
Экономика

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено вчера в 00:29
Общество

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Автоспорт

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Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
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В Бельгии двое наркоторговцев попросили полицию вызволить их из контейнера с кокаином.
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

В Японии рассказали о проблеме перехвата новых ракет КНДР

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