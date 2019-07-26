Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтамиРБК вчера в 14:52
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Мегафоне» заявили о возможном обвале рынка «больших данных» в России
Rambler News Serviceвчера в 13:59
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украине выгодно снятин железнодорожной блокады Крыма.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Жители Германии захотели сближения с Россией
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Политика
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Спорт
«Тур де Франс» остановили из-за погоды
Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец
В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.
Обновлено в 00:56
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено вчера в 00:29
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Автоспорт
Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»
Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В Бельгии запертые в ящике с кокаином наркодилеры обратились в полицию
В Бельгии двое наркоторговцев попросили полицию вызволить их из контейнера с кокаином.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53