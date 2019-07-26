Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтовРоссийская газета 20:03
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов. Документ ограничивает 20 процентами долю иностранцев в крупных информресурсах страны.
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Общество
Госдума приняла закон о «дачной амнистии»
В России «дачная амнистия» будет продлена до марта 2021 года.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Рядом с базой ВМФ России в Сирии исчез американский военный самолёт
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено в 19:03
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено в 20:13
Экономика
Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:08
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено в 11:41
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
В ЛНР насчитали семь нарушений перемирия за неделю
Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, нарушив объявленное в Донбассе перемирие.
Обновлено в 22:00
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено в 22:19
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Елена Преснякова боится ходить к пластическим хирургам
Обновлено в 08:05
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Авто
Сотрудников по поиску брошенных суперкаров ищут в ОАЭ
Обновлено в 14:07
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04