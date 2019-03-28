Политика

Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром городаКрасная весна 02:16

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии. На заключительном этапе дума Владивостока утвердила кандидатуру Гуменюка большинством голосов.
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Владивосток возглавил человек губернатора

АиФ Владивосток03:56

Олег Гуменюк возглавил столицу ДФО – город Владивосток (фото)

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Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города

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Новым мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

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Туалеты откроем, дороги построим: что обещал владивостокцам новый мэр

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Дороги, ясли, ТОСы и президентский указ: заветы кандидатов на пост главы Владивосток

PrimaMedia.ru00:00

Как во Владивостоке главу города выбирали

Владивосток-Новостивчера в 22:22
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Спорт

Отец Загитовой объяснил, почему не смотрел выступление дочери на ЧМ

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Энергетика

На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»

Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Экономика

«Яндекс.Деньги» запускает мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" объявил о запуске услуги мультивалютных трансграничных платежей и переводов.
Обновлено в 04:42
Общество

Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено 26 марта в 17:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась украшениями за 3,2 миллиона рублей

Телеведущая опубликовала фотографию драгоценных украшений, общая стоимость которых превышает три миллиона рублей.
Обновлено в 04:00
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Культура

Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину

Обновлено вчера в 11:35
Политика

Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию обратился к гвардейцам почетного караула на киргизском языке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

Сергей Таскаев выбран новым ректором ЧелГУ

На пост руководителя ЧелГУ претендовали действующий ректор Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Культура

Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров

Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы

Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Саратове задержан полицейский, потребовавший взятку от мигранта

В Саратове сотрудник полиции подозревается в получении взятки, сообщает СУ СК.В марте 2019 г. заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции Октябрьского района потребовал от иностранного гражданина взятку в размере 220 тыс. руб. за регистрацию мигранта и членов его семьи в Саратове, а также за предоставление им гражданства РФ.
Обновлено в 01:54
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Кино

Анджелина Джоли сыграет в супергеройском фильме Marvel

Какую именно роль в фильме Marvel может сыграть Джоли, пока неизвестно. В компании ход переговоров пока не комментируют.
Обновлено в 04:59
Интернет

В WhatsApp появится режим темного экрана

В обновленной версии мессенджера WhatsApp для Android появится функция темного экрана.
Обновлено в 01:47
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
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