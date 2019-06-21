Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019REGNUM 02:51
Не желая затягивать встречу, депутаты попросили дать им проголосовать без доклада со стороны мэрии. Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
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Екатеринбургские депутаты утвердили поправки в бюджет без обсуждения
Московский Комсомолец Екатеринбург02:12
Депутаты гордумы увеличили бюджет Екатеринбурга на 2019 год на 6 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн01:59
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