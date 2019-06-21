Экономика

Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет городаUrbc.Ru 02:09

Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Депутаты Екатеринбургской гордумы единогласно приняли поправки в бюджет города

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Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
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В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
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Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
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Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
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Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

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В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
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США ввели новые санкции против властей Никарагуа

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В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

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Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
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Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
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В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
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«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию

«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
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Комитет Госдумы России по охране здоровья подготовит и представит в Минздрав рекомендации по совершенствованию алгоритмов лечения хронической боли.
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