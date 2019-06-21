Экономика
Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет городаUrbc.Ru 02:09
Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Екатеринбургские депутаты утвердили поправки в бюджет без обсуждения
Московский Комсомолец Екатеринбург02:12
Депутаты гордумы увеличили бюджет Екатеринбурга на 2019 год на 6 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн01:59
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