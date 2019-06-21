Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет городаUrbc.Ru 02:09

Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Футбол Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме» Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в «Инстаграме» принципиального соперника его команды – московского «Спартака».

Политика Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.

Происшествия В Багдаде произошел взрыв около мечети Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.

Происшествия В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Политика Лукашенко назвал Кадырова братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.

Политика Мэр Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова Геннадий Кернес подписал соответствующее решение горсовета Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Происшествия На КАД жестокая авария парализовала движение Сегодня, 21 июня, на КАД произошла жестокая авария, которая в результате парализовала движение транспортных средств.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Общество В Испании нашли древнеримский саркофаг Археологи, проводившие раскопки в средневековом квартале в Гренаде, обнаружили древнеримский свинцовый саркофаг II — III вв. н. э. Исследователи не ожидали такой находки, так как искали артефакты христиан или арабов, пишет N+1.

Политика В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Экономика Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.

Политика Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Футбол Петр Чех официально вернулся в «Челси» Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб.

Футбол Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

Происшествия ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.