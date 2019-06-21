Экономика

Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет городаUrbc.Ru 02:09

Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:30, Вашингтон
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