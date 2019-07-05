Футбол
«Зенит» объявил о переходе Дугласа СантосаСпорт-Экспресс 04 июля в 15:33
"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Дугласа Сантоса. Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года.
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Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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