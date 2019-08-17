Футбол

Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»Нева Спорт 02:48

Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
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Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»

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Дуглас Сантос рассказал, с кем старается общаться в «Зените» чаще всего

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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде

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Дуглас Сантос: «Чемпионат России — достаточно техничный»

Bookmaker-ratings.ru01:39
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Huawei Mate 20X 5G распродали за один час

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
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В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

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Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
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СМИ: «Рубин» не вернется на «Казань Арену» до конца сезона. На стадионе сняли газон, на восстановление нужно 90 миллионов рублей

На восстановление поля и всех систем «Казань Арены» заложено около 90 миллионов рублей — эта сумма заложена в бюджет WorldSkills.
Обновлено в 03:20
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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия

В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку

Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС

«В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Обновлено вчера в 15:33
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты

Обновлено в 03:43
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Командир, посадивший А321 на поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено в 02:59
Происшествия

Взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале

Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.
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Футбол

«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса

«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Обновлено в 03:40
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
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Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 22:38
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Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Все живое исчезнет: названа точная дата конца света

Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
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Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
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Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником

Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
Обновлено в 04:09
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В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста

Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
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РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
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В Ульяновске выросло число погибших от отравления кустарным маслом

В больнице Ульяновска скончался еще один отравившийся подсолнечным маслом кустарного производства.
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Транспорт

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
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Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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