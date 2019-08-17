Футбол
Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»Нева Спорт 02:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Гаджеты
Huawei Mate 20X 5G распродали за один час
Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.
Обновлено в 03:29
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 02:57
Футбол
СМИ: «Рубин» не вернется на «Казань Арену» до конца сезона. На стадионе сняли газон, на восстановление нужно 90 миллионов рублей
На восстановление поля и всех систем «Казань Арены» заложено около 90 миллионов рублей — эта сумма заложена в бюджет WorldSkills.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
«В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Обновлено вчера в 15:33
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 03:59
Происшествия
Взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале
Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Обновлено в 03:40
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Космос
Все живое исчезнет: названа точная дата конца света
Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
Обновлено в 00:43
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником
Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
Обновлено в 04:09
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Ульяновске выросло число погибших от отравления кустарным маслом
В больнице Ульяновска скончался еще один отравившийся подсолнечным маслом кустарного производства.
Обновлено вчера в 07:55
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57