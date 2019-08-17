Футбол
Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»Нева Спорт 02:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призвала женщин верить в свою красоту
Любовь Успенская всегда стремилась выглядеть привлекательно и молодо.
Обновлено в 07:25
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Политика
Обращение 19 политологов к российским властям раскритиковал их коллега
Обращение подписали его коллеги Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Георгий Сатаров и другие.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Транспорт
Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве
Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.
Обновлено в 05:08
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Пираты захватили судно с тремя россиянами у берегов Камеруна
Пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» в районе порта Дуала у берегов Камеруна, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Трамп хочет приобрести Гренландию
По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32