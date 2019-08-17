Футбол

Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»Нева Спорт 02:48

Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
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Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»

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Бразильский новичок «Зенита» рассказал, с кем больше всего общается в команде

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Дуглас Сантос рассказал, с кем старается общаться в «Зените» чаще всего

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Дуглас Сантос: «Жена и дочь делают меня счастливыми»

Спорт-Экспрессвчера в 20:02
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Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле Одессы

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Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции

В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Политика

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
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Любовь Успенская призвала женщин верить в свою красоту

Любовь Успенская всегда стремилась выглядеть привлекательно и молодо.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего A321 выписали из больницы

Обновлено в 08:11
Транспорт

Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк

Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Политика

Обращение 19 политологов к российским властям раскритиковал их коллега

Обращение подписали его коллеги Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Георгий Сатаров и другие.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву

Обновлено в 07:25
Транспорт

Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве

Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.
Обновлено в 05:08
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Пираты захватили судно с тремя россиянами у берегов Камеруна

Пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» в районе порта Дуала у берегов Камеруна, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Трамп хочет приобрести Гренландию

По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия

СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321

Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Футбол

Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»

В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
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