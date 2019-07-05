Футбол
Дуглас Сантос преодолел приветственный тоннель в «Зените»Евро-футбол.ру 08:25
Защитник Дуглас Сантос прошёл своеобразный обряд посвящения в игроки "Зенита". На тренировочном занятии Сантос преодолел приветственный тоннель из футболистов питерского клуба. Напомним, Дуглас Сантос перебрался в "Зенит" из "Гамбурга".
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Дуглас Сантос: Буду плодотворно работать, чтобы приносить пользу «Зениту»
Телеканал Санкт-Петербург06:32
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