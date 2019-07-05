Футбол
Четверо футболистов «Зенита» сменили игровые номера78.ru 01:59
Четверо игроков петербургского футбольного клуба «Зенит» поменяли свои игровые номера на сезон 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
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