Футбол
Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»Чемпионат вчера в 13:01
Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером.
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Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился
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Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
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