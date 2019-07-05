Футбол

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»Чемпионат вчера в 13:01

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером

Sport24.ruвчера в 14:11

Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился

Спорт день за днемвчера в 13:44

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

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Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Зенита» Сантос

Евро-футбол.рувчера в 13:05

Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Матч ТВвчера в 12:56

Дуглас Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул 10-й

Sports.ruвчера в 12:42

Сантос будет выступать под 3-м номером в «Зените»

Спорт-Экспрессвчера в 12:36
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Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
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«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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Ученые рассказали, почему многие люди плохо спят по ночам

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Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
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Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

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Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

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Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей

Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один сезон

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Обновлено вчера в 15:53
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Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

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Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта

Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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Россиян задержали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии задержаны два гражданина Российской Федерации, обвиняемые в стремлении оказать влияние на грядущие выборы президента.
Обновлено вчера в 12:35
Космос

Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного

Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
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Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

За один день видеокарты GeForce RTX первого поколения стали дешевле на четверть

Расширив модельный ряд видеокарт GeForce RTX за счёт новинок с суффиксом «SUPER» в названии, NVIDIA не стала моментально вводить в действие новые цены на видеокарты Turing первого поколения, и это вызывало справедливое недоумение.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Общество

Родственникам реабилитировали архивы

Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован.
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Папа римский озаботился конфликтом на Украине

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Обновлено вчера в 11:32
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
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С новым главой Донбасса перестали общаться родители

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
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Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

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Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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