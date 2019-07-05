Футбол

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»Чемпионат 13:01

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером

Sport24.ru14:11

Сантос будет выступать под 3-м номером в «Зените»

Спорт-Экспресс12:36

Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Зенита» Сантос

Евро-футбол.ру13:05

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Чемпионат13:01

Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Матч ТВ12:56

Дуглас Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул 10-й

Sports.ru12:42

Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился

Спорт день за днем13:44
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
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В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
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После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
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Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
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В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
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Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
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Джоан Баэз выступила в Монтрё

Джоан Баэз выступила в Монтрё На Montreux Jazz Festival в зале Auditorium Stravinski выступила американская фолк-певица, соратница Боба Дилана и участница фестиваля в Вудстоке Джоан Баэз.
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Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
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Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения

Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.
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