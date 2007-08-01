Футбол
Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»Чемпионат 13:01
Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером.
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Спорт день за днем13:44
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