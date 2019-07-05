Футбол

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»Чемпионат 13:01

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером

Sport24.ru14:11

Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Матч ТВ12:56

Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Зенита» Сантос

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Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

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Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился

Спорт день за днем13:44

Дуглас Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул 10-й

Sports.ru12:42

Сантос будет выступать под 3-м номером в «Зените»

Спорт-Экспресс12:36
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Футбол

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Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
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Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду

22-летний футболист согласовал условия контракта со «Спартаком» и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
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"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен со своей должности, художественному руководителю театра Евгению Марчелли объявлен выговор.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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