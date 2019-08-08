Футбол

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и БундеслигойSport.ru 05:00

Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть. Опыт Бундеслигии помогает Сантосу в РПЛ.
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Сантос об автоголе: «Это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота»

Sport24.ru04:26

Дуглас Сантос об автоголе в игре с «Краснодаром»: Хотел забить, но отнюдь не в свои ворота

78.ru06:23

Дуглас Сантос: «Для защитника самое ужасное – забить в свои ворота»

Петербургский дневник04:32

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Sport.ru05:00

Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»

Спорт-Экспресс04:44

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Чемпионат04:40

Дуглас Сантос: «Гол в свои ворота? Это было ужасно»

Матч ТВ05:02
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Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Обновлено в 09:05
Наука

Учёные выяснили, кого комары кусают в первую очередь

Учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого комары кусают в первую очередь.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Происшествия

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Интернет

Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Здоровье

От кальяна может развиваться рак

«Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул эксперт.
Обновлено в 02:28
Политика

В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ

Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Кино

Шайа ЛаБаф в роли собственного отца: Вышел трейлер фильма «Лапочка»

Обновлено в 09:30
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Политика

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию

Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество

Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге останется сквером

Обновлено в 04:04
Происшествия

Район взрыва в Белом море закрыли для плавания

На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии установят протез

Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу

В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Обновлено в 08:52
Общество

Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Обновлено в 02:53
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Спорт

Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве

Обновлено в 10:11
Транспорт

В Москве растет число аварий с участием такси

Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Илью Яшина доставили в суд

Обновлено в 09:19
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

Обновлено в 03:56
Хоккей

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана

Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
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