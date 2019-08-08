Футбол
Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и БундеслигойSport.ru 05:00
Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть. Опыт Бундеслигии помогает Сантосу в РПЛ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Обновлено в 09:05
Наука
Учёные выяснили, кого комары кусают в первую очередь
Учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого комары кусают в первую очередь.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Интернет
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Здоровье
От кальяна может развиваться рак
«Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул эксперт.
Обновлено в 02:28
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ
Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию
Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге останется сквером
Обновлено в 04:04
Происшествия
Район взрыва в Белом море закрыли для плавания
На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу
В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Обновлено в 08:52
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Транспорт
В Москве растет число аварий с участием такси
Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32