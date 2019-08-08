Футбол
Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»Спорт-Экспресс 04:44
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Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова высказалась о ситуации в Киргизии
«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут "Известия".
Обновлено в 00:03
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Общество
В Крыму продали бывшую дачу Брежнева
В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:30
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Культура
В Ивангородской крепости пройдет рыцарский фестиваль
Военно-исторический фестиваль "Ивангородский рубеж" пройдет 10-11 августа в стенах уникального памятника русского оборонительного зодчества XV – XVI веков, заложенного по приказу Ивана III в 1492 году на реке Нарва.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
В Генконсульстве Финляндии раскрыли причины ужесточения визовых правил
В Генконсульстве Финляндии рассказали о причинах ужесточения правил получения виз для россиян.
Обновлено в 04:52
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено 06 августа в 16:19
Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".
Обновлено в 05:46
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП на КАД в Петербурге
По информации РЕН ТВ, в результате аварии погибло два человека, еще трое пострадали. В Сети появились кадры с места аварии.
Обновлено в 04:20