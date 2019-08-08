Футбол

Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»Спорт-Экспресс 04:44

Планирую выучить русский – это важно на перспективу.
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Сантос об автоголе: «Это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота»

Sport24.ru04:26

Дуглас Сантос: «Гол в свои ворота? Это было ужасно»

Sportbox.RU05:02

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Чемпионат04:40

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Sport.ru05:00

Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»

Спорт-Экспресс04:44

Дуглас Сантос: «Гол в свои ворота? Это было ужасно»

Матч ТВ05:02

Дуглас Сантос: «Для защитника самое ужасное – забить в свои ворота»

Петербургский дневник04:32
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Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Политика

Захарова высказалась о ситуации в Киргизии

«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут "Известия".
Обновлено в 00:03
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Происшествия

В Архангельской области произошел пожар в воинской части

Обновлено в 06:10
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Происшествия

После штурма резиденции Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел

Обновлено в 05:29
Общество

В Крыму продали бывшую дачу Брежнева

В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:30
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Футбол

Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»

Обновлено в 03:55
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Культура

В Ивангородской крепости пройдет рыцарский фестиваль

Военно-исторический фестиваль "Ивангородский рубеж" пройдет 10-11 августа в стенах уникального памятника русского оборонительного зодчества XV – XVI веков, заложенного по приказу Ивана III в 1492 году на реке Нарва.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

В Генконсульстве Финляндии раскрыли причины ужесточения визовых правил

В Генконсульстве Финляндии рассказали о причинах ужесточения правил получения виз для россиян.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»

Обновлено в 04:38
Наука

Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено 06 августа в 16:19
Футбол

«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля

Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".
Обновлено в 05:46
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП на КАД в Петербурге

По информации РЕН ТВ, в результате аварии погибло два человека, еще трое пострадали. В Сети появились кадры с места аварии.
Обновлено в 04:20
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