Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»
Sportbox.RUвчера в 21:23
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