Футбол

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «Малком – игрок с невероятным потенциалом. Он очень поможет нам в этом сезоне»

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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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