Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

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