Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс 17:41
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено в 20:02
Гаджеты
Redmi готовит к выходу собственный умный телевизор
Бренд Redmi, как известно, займется выпуском недорогих телевизоров, тогда как Xiaomi будет предлагать дорогие модели.
Обновлено в 14:39
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд
Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 13:12
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено в 23:31
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский
Обновлено вчера в 00:19
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Футбол
Каррагер: «Эриксен не дотягивает до уровня „Реала“ или „Барселоны“»
Эриксен не дотягивает до уровня «Реала» или «Барселоны», — цитирует Каррагера The Telegraph.
Обновлено в 21:31
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено в 21:05
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать
Обновлено в 06:29
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Трое российских моряков попали в плен у берегов Камеруна
«По сведениям рекрутингового агентства «Maрлoу Навигейшн Россия» (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — заявили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 08:34
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 23:03
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 17:11
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Футбол
«Аякс» и «Милан» хотят подписать 19-летнего игрока «Барселоны»
«Аякс», «Милан» и «Лилль» входят в число команд, заинтересованных в 19-летнем французе, сообщает le10sport.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Общество
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29