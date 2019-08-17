Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Гаджеты Redmi готовит к выходу собственный умный телевизор Бренд Redmi, как известно, займется выпуском недорогих телевизоров, тогда как Xiaomi будет предлагать дорогие модели.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Происшествия Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Армия и оружие Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).

Политика Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Энергетика Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.

Экономика Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Здоровье Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.

Авто 400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Происшествия Трое российских моряков попали в плен у берегов Камеруна «По сведениям рекрутингового агентства «Maрлoу Навигейшн Россия» (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Футбол «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».

Происшествия Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.