Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Игры Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Происшествия Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

Происшествия Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Футбол Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Футбол Сборная Нигерии по баскетболу сама оплачивает свою подготовку к ЧМ Сборная Нигерии по баскетболу имеет проблемы с финансированием перед стартом чемпионата мира, сообщает Sportando.

Авто Дизайнеры Corvette вдохновлялись прикроватными постерами Дизайнер рассказал, что перед началом работы над новым «Корветом» он вспомнил, как однажды, будучи ещё ребёнком, впервые в жизни увидел на улице проезжающий Chevrolet Corvette Stingray.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.