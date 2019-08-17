Футбол

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «Малком – игрок с невероятным потенциалом. Он очень поможет нам в этом сезоне»

Sports.ru03:56

Защитник «Зенита» высказался об игре Малкома

Газета.Ruвчера в 22:15

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

Матч ТВвчера в 21:23

Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал

Чемпионатвчера в 20:57

Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 21:23

Малком может стать игроком сборной России

Свободная Прессавчера в 13:47
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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