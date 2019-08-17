Футбол

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Защитник «Зенита» охарактеризовал игру Малкома

Фонтанка.Ру04:37

Дуглас Сантос: «Малком – игрок с невероятным потенциалом. Он очень поможет нам в этом сезоне»

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Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

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Защитник «Зенита» высказался об игре Малкома

Газета.Ruвчера в 22:15

Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 21:23

Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал

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Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41
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Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии

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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью The Voice of America, что Россия украла многие технологии у США, в том числе для создания гиперзвукового оружия.
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В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

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Обновлено в 06:15
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

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В Москве начались не требующие согласования с властями одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных активистов на протестных акциях.
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Скончался голливудский актер Питер Фонда

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Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), информирует РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
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Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине

Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
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Двукратный чемпион мира в полусреднем весе, один из лучших полусредневесов в истории бокса Хосе Наполес скончался в пятницу в своем доме в Мехико.
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Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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