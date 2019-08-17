Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»
Sportbox.RUвчера в 21:23
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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