Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»
Sportbox.RUвчера в 21:23
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Финансы
РФ сократила вложения в госдолг США
Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Обновлено в 08:27
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Общество
Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
Обновлено в 06:25
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Футбол
Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛ
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго
Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:47
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46