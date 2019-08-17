Футбол

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс вчера в 17:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал

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Дуглас Сантос: «Малком – игрок с невероятным потенциалом. Он очень поможет нам в этом сезоне»

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Защитник «Зенита» высказался об игре Малкома

Газета.Ruвчера в 22:15

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Защитник «Зенита» охарактеризовал игру Малкома

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Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
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На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
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За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
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В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля

Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
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El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго

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Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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