Футбол

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс 17:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

Матч ТВ21:23

Дуглас Сантос: «У Малкома невероятный потенциал. Он будет очень полезен „Зениту“»

Sportbox.RU21:23

Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал

Чемпионат20:57

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Спорт-Экспресс17:41
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