Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»Спорт-Экспресс 17:41
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Жасмин трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Жасмин трогательно поздравила первенца в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 16:49
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено в 12:43
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Футбол
Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321»
Двое пилотов, среди которых был Дамир Юсупов, перешли на ручное управление самолетом и смогли его посадить, тем самым спася жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре
Техники не вскрывали даже крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, однако приняли решение о проведении проверки ракеты (или «изделия 63М») на аппаратуре комплекса «Ока».
Обновлено в 18:22
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
В Ленобласти танки стреляли по мишеням
В тексте сказано, что более 30-ти экипажей танков Т-80 ЗВО съехались на полигон в Ленинградской области, чтобы потренироваться стрелять по мишеням.
Обновлено в 15:01
Экономика
ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей
ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей.
Обновлено в 10:29
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Космос
Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды
Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
Обновлено в 12:01
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева
Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Обновлено в 18:35
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Политика
Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.
Обновлено вчера в 02:19
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей
Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45