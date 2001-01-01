Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне. Игрок перешел из «Барселоны» этим летом.

Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

Футбол Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321» Двое пилотов, среди которых был Дамир Юсупов, перешли на ручное управление самолетом и смогли его посадить, тем самым спася жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.

Армия и оружие В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре Техники не вскрывали даже крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, однако приняли решение о проведении проверки ракеты (или «изделия 63М») на аппаратуре комплекса «Ока».

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.

Армия и оружие В Ленобласти танки стреляли по мишеням В тексте сказано, что более 30-ти экипажей танков Т-80 ЗВО съехались на полигон в Ленинградской области, чтобы потренироваться стрелять по мишеням.

Экономика ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей.

Происшествия В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.

Космос Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.

Происшествия Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".

Политика Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.

Шоу-бизнес Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.

Происшествия Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.

Политика Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».

Политика Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.

Футбол «Бавария» подтвердила аренду Коутиньо Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.

Космос Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми» Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.

Шоу-бизнес Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.