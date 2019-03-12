Футбол

Дуглас Коста пропустит ответный матч «Ювентуса» с «Атлетико» в ЛЧРИА Новости 14:58

Ювентус — Атлетико
завтра
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Ювентус»
Бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" из-за повреждения, сообщил главный тренер туринского футбольного клуба Массимилиано Аллегри.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
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