Футбол
Дуглас Коста попал в сферу интересов «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Крайний нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, новый спортивный директор парижан Леонардо хочет видеть бразильца в "ПСЖ" и уже провел встречу с его агентом.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Испании задержали поставщиков секс-рабынь с Украины
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Рената Литвинова появилась на публике в «платье-кольчуге»
Рената Литвинова примерила «платье-кольчугу» для создания образа воительницы.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ
Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Баскетбол
Пол опроверг слухи о требовании обмена из «Хьюстона»
Защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол опроверг сообщения о том, что он требует обмена в другой клуб из-за конфликта с Джеймсом Харденом.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в музей бизнесмена Давида Якобашвили
В музее «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили на Солянке проходит обыск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Названа новая смертельная опасность пляжей
Ученые Университета Купера в США выяснили, что смертельно опасные бактерии, вызывающие некротизирующий фасциит, могут получить широкое распространение в пляжных водах благодаря изменению климата.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Экономика
В России стали чаще покупать водку в маленькой таре
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено вчера в 12:28
Космос
Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик
Команда астрономов исследовала свойства газа в пространственных масштабах.
Обновлено в 01:38
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Экономика
На Кубани могут закончиться запасы риса-сырца
По информации, представленной НП «Южный рисовый союз» в совокупности риса-сырца осталось 82,7 тыс. тонн на июня этого года.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
Обновлено в 00:05
Общество
Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей
В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43