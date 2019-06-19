Футбол

Дуглас Коста попал в сферу интересов «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 13:38

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Крайний нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста попал в сферу интересов "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, новый спортивный директор парижан Леонардо хочет видеть бразильца в "ПСЖ" и уже провел встречу с его агентом.
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