Футбол

Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста пропустит матч ЛЧ с «Атлетико»RT на русском 05:44

Ювентус — Атлетико
сегодня
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Ювентус»
Ювентус
Предварительная расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
  
4
Касерес
  
19
Бонуччи
  
3
Кьеллини
  
33
Бернардески
  
23
Джан
  
5
Пьянич
  
14
Матюиди
  
20
Канселу
  
17
Манджукич
  
7
Роналду
  
13
Облак
  
4
Арьяс
  
2
Годин
  
24
Хименес
  
20
Хуанфран
  
8
Сауль
  
14
Эрнандес
  
6
Коке
  
11
Лемар
  
22
Мората
  
7
Гризманн
  
Атлетико
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
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