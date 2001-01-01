Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»Матч ТВ 14:11

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ». Сообщатся, что руководство парижского клуба уже провело встречу с агентом бразильского футболиста.

Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»

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