Футбол
Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»Матч ТВ 14:11
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ». Сообщатся, что руководство парижского клуба уже провело встречу с агентом бразильского футболиста.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Спорт
Фигурист Климов вошел в технический комитет ISU
Обновлено в 13:29
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Три военных самолета провели разведку у российских границ
У российских границ заметили три иностранных самолета, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Музыка
Чичерина рассказала о преследовании из-за песни о Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина подверглась преследованиям со стороны неизвестных после выхода песни «Его оплот», посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём
Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
Обновлено в 10:19
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Политика
Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию
Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.
Обновлено в 03:50
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Украина заявила о десятках тысяч российских военных у своих границ
Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных.
Обновлено в 13:06
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.
Обновлено в 14:07
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Авто
Новый Subaru Outback начали продавать в России
Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.
Обновлено в 09:45
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо в преддверии переговоров с украинским лидером.
Обновлено в 11:19
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16