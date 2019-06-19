Футбол
Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»Матч ТВ вчера в 14:11
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ». Сообщатся, что руководство парижского клуба уже провело встречу с агентом бразильского футболиста.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье
В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки
Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Энергетика
Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин
Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей
«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей
Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено 17 июня в 03:39
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Ресторан Матильды Шнуровой включили в рейтинг лучших ресторанов мира
Ресторан Матильды Шнуровой "Кококо" включили в рейтинг 120 лучших ресторанов мира.
Обновлено вчера в 10:23
Наука
Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье
Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено вчера в 09:04