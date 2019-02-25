Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»Известия вчера в 19:44

с чего всё началось

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria сравнили Украину с Советским Союзом «в его худшие времена». Об этом в воскресенье, 24 февраля, сестры написали в Instagram.

Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»

Политика СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Происшествия Здание Мосгорсуда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва Сотрудников и посетителей Московского городского суда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва.

Музыка Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении» Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.

Происшествия ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».

Общество В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.

Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

Политика Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину Канадская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае.

Происшествия В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Политика Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.

Происшествия В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль.

Кино Стали известны победители премии «Оскар» Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Рами Малек, исполнивший роль певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», посвященном знаменитой группе Queen.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи Крыма Еще один самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку над южным берегом Крыма и Керченским проливом.

Общество Водительское удостоверение станет электронным Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.

Армия и оружие В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Торговая сессия 25 февраля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Политика Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.

Культура Актер и певец Билли Портер пришел в платье на церемонию «Оскар» В Соединенных Штатах состоялась церемония вручения премии «Оскар»: актер и певец Билли Портер посетил мероприятие в пышном платье.

Происшествия В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.

Политика Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.

Футбол Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".