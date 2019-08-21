Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Футбол Рибери был рад подписать контракт с «Фиорентиной» Сегодня 36-летний хавбек прибыл во Флоренцию и подписал официальный контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Происшествия Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Здоровье Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Политика Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

Политика Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Германия напомнила об условии возвращения России в G8 Как сообщает издание Handelszeitung, Зайберт напомнил, что "Большая восьмерка" вновь вернулась к формату G7, исключив Россию, из-за ее действий в Крыму и в Украине в 2014 году.

Транспорт Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России» Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Общество В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина» В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.

Политика Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Космос В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».

Общество Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский» Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2» Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.

Происшествия Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".