Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии ForbesТАСС 14:02
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Футбол
Рибери был рад подписать контракт с «Фиорентиной»
Сегодня 36-летний хавбек прибыл во Флоренцию и подписал официальный контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено в 05:05
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Германия напомнила об условии возвращения России в G8
Как сообщает издание Handelszeitung, Зайберт напомнил, что "Большая восьмерка" вновь вернулась к формату G7, исключив Россию, из-за ее действий в Крыму и в Украине в 2014 году.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.
Обновлено в 03:14
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Космос
В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект
Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
Обновлено в 11:32
Экономика
Трамп допустил снижение налогов
Президент США Дональд Трамп допускает возможность снижения налогов в стране для стимулирования национальной экономики.
Обновлено в 01:33